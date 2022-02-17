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Ученые научились менять группу крови

Канадские ученые впервые изменили группу крови в органах для пересадки

Фото: Sebastian Castaneda / Reuters

Ученые из Торонтского университета в Канаде впервые научились изменять группу крови пациентов при пересадке органов. Эту работу они описали в журнале Science Translational Medicine.

Ранее медики могли использовать для переливания крови или пересадки органов только известные совместимые группы. Например, доноры с первой группой считаются универсальными, так как там отсутствуют агглютиногены (белки А и В), что позволяет использовать ее для всех пациентов. В свою очередь люди, которые обладают четвертой группой, могут принять кровь или органы от всех доноров

Канадские специалисты научились менять кровь пересаживаемых органов на первую. Для этого они очищали ее от специфических антигенов (либо А, либо В для второй и третьей группы соответственно) с помощью ферментов N-ацетил-альфа-D-галактозами-деацетилазу (FpGalNAc-deacetylase) и D-галактозамин-галактозаминидазу (FpGalactosaminidase). В начале эксперимента они протестировали этот метод на тканях аорты, а затем успешно уничтожили белки группы А в восьми образцах легких.

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Ферментам потребовалось всего около четырех часов, чтобы уничтожить практически все агглютиногены. Затем ученые проверили реакцию со стороны антител плазмы от людей с первой группой крови, и она оказалась незначительной, что говорит о хорошей приживаемости этого способа.

В январе 2022 года хирурги из медицинского центра университета штата Мэриленд в США впервые успешно трансплантировали сердце генетически модифицированной свиньи мужчине.

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Елена Апазиди
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