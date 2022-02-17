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Энергетика Китая оказалась под давлением США и ЕС

Wood Mackenzie: аккумуляторный сектор Китая столкнется с конкуренцией со стороны США и ЕС

Фото: Aly Song / Reuters

Китайский сектор производства солнечной и ветряной энергии скорее всего продолжит доминировать на мировой арене. Однако энергетика Китая оказалась под давлением США и ЕС из-за возможного завоевания рынка аккумуляторов и накопителей энергии с их стороны. Об этом говорится в докладе исследовательской группы Wood Mackenzie.

Китай контролирует около 90 процентов производственных мощностей по выпуску аккумуляторных батарей. Однако этот рынок все еще относительно новый, поэтому американские, европейские и другие производители могут завоевать его доли — для этого им нужно усовершенствовать технологии, повысить эффективность производства и обеспечить устойчивые цепочки поставок. Помимо этого, другие страны могут составить Китаю конкуренцию в относительно новых сферах — улавливание углерода, «зеленый» водород и экологически чистое топливо нового поколения.

Правительства по всему миру тратят крупные суммы на развитие сектора низкоуглеродных источников энергии, пытаясь предотвратить худшие последствия изменения климата. Однако вкладываться в солнечную энергетику и пытаться догнать в этом секторе Китай может быть уже бесполезно. По данным Bloomberg, в 2021 году Китай экспортировал солнечные панели и другое оборудование на сумму более 28 миллиардов долларов, что на 42 процента больше, чем годом ранее. В принципе, эта ситуация выгодна для остального мира — производственные мощности Китая растут быстрее, чем мировой спрос, что позволяет ему удовлетворять внутренние и международные потребности.

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В солнечной энергетике Китай бесспорно доминирует, и вряд ли какие-то страны смогут его догнать. «Энергетический переход, который мы видим сегодня, не состоялся бы без китайских производителей солнечной энергии и низких затрат, которых им удалось достичь», — объясняет аналитик консалтинговой компании Алекс Уитворт.

Что касается ветряной энергетики, то на долю китайских производителей приходится около половины мировых мощностей. В основном они снабжают ветряными турбинами внутренний рынок, но в ближайшие годы, вероятно, станут активнее выходить и на международный.

Несмотря на доминирование, Китай сталкивается и с проблемами в производстве солнечной энергии. Недавно сообщалось, что страна потратит миллиарды долларов на строительство новых заводов по производству поликремния — материала, который используют для изготовления фотоэлементов для солнечных панелей. Устранение дефицита этого материала имеет ключевое значение для солнечной энергетики, потому что он является наиболее сложным в цепочке производства.

Нина Ташевская
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