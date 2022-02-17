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Диетолог опровергла популярный миф о кофе

Диетолог Пуджа Махиджа заявила, что кофе не дает организму дополнительную энергию

Кадр: @poojamakhija

Индийский диетолог Пуджа Махиджа опровергла самый популярный миф о кофе, согласно которому этот напиток дает человеку дополнительную энергию. Про реальное действие кофеина она рассказала в своем Instagram.

Махиджа заявила, что кофе не дает человеку дополнительную энергию, как считают многие, а только «берет ее взаймы». Она пояснила, что кофеин, как и любой стимулятор, просто расходует ресурсы организма. По словам Махижи это происходит потому, что кофеин обладает сходной структурой с аденозином, который накапливается в организме в течении дня и вызывает чувство сонливости.

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Рецепторы аденозина в мозгу «забиваются» кофеином, и это дает временную иллюзию бодрости. При этом мозгу требуется аденозин, и он начинает создавать новые рецепторы, которые в течении дня заполняются аденозином или кофеином, если пить много кофе. По словам Махиджи, именно поэтому одни люди будут страдать бессонницей, если выпьют кофе днем, а другие спокойно засыпают после чашки напитка — все зависит от того, какое именно вещество попало в рецепторы.

Чтобы получить здоровый заряд энергии диетолог посоветовала не пить кофе, а немного перекусить.

Ранее американский диетолог Лорен Манакер перечислила продукты, которые помогут сохранить бодрость без кофе. Среди прочего, специалист назвала постную говядину и киви.

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Никита Савин
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