Военные колонны с опасными грузами выполнили марш из Крыма

Около 10 колонн с опасными и тяжеловесными грузами выполнили марш из Крыма после проведения учений. Об этом в четверг, 17 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа (ЮВО).

Инспекторы Военной автомобильной инспекции (ВАИ) следят за безопасностью передвижения колонн военной техники.

Уточняется, что половина автомобильных маршей прошла по маршруту протяженностью свыше 500 километров. Часть маршрутов колонн проходила по участку трассы «Таврида» через Керченский пролив по Крымскому мосту.

В ЮВО пояснили, что после плановых тактических учений на общевойсковых полигонах Крыма военнослужащие округа выполняют механизированные марши на штатной технике в пункты постоянной дислокации.