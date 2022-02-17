Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Военные колонны с опасными грузами выполнили марш из Крыма

Около 10 колонн с опасными и тяжеловесными грузами выполнили марш из Крыма после учений

Фото: Минобороны РФ / РИА Новости

Около 10 колонн с опасными и тяжеловесными грузами выполнили марш из Крыма после проведения учений. Об этом в четверг, 17 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа (ЮВО).

Инспекторы Военной автомобильной инспекции (ВАИ) следят за безопасностью передвижения колонн военной техники.

Уточняется, что половина автомобильных маршей прошла по маршруту протяженностью свыше 500 километров. Часть маршрутов колонн проходила по участку трассы «Таврида» через Керченский пролив по Крымскому мосту.

В ЮВО пояснили, что после плановых тактических учений на общевойсковых полигонах Крыма военнослужащие округа выполняют механизированные марши на штатной технике в пункты постоянной дислокации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
В России рассказали о «самогипнозе» США о вторжении на Украину
Россиян предупредили о подорожании четырех категорий продуктов
Привыкшая к бизнес-классу пассажирка отказалась сидеть в экономе и сорвала вылет
Военные колонны с опасными грузами выполнили марш из Крыма
Всех жителей Гонконга протестируют на коронавирус
Власти отреагировали на резкий рост стоимости услуг ЖКХ
Стоимость поставок через Украину для «Газпрома» возросла в два раза
Российские и белорусские летчики провели воздушный бой
Назван способ снизить тягу к вкусной вредной еде
В российском регионе в ДТП погибли четыре человека
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.