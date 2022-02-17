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Российский врач назвал условие для снятия COVID-ограничений

Врач заявил, что COVID-ограничения можно снимать при антителах у 80 процентов населения

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков в беседе с РИА Новости назвал условие для снятия COVID-ограничений в российских регионах и крупных городах.

«Если какими-то масштабными исследованиями подтверждено наличие антител у более 80 процентов населения региона или города, то там реально можно снимать ограничения», — заявил Поздняков.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в Москве не удалось найти детей в возрасте 6-11 лет, которые ни разу не сталкивались бы с коронавирусом. В связи с этим было принято решение внести изменения в протокол клинических исследований «Спутника М»: теперь ученые просят сделать нижней границей по антителам не ноль, а 100 международных единиц.

По данным на 16 февраля, в России за минувшие сутки госпитализировали 19 573 пациента, заболевших COVID-19. За прошедшие сутки полностью выздоровели 172 468 человек, это на 25,1 процента больше, чем накануне, пояснили в оперштабе. Кроме того, за прошедшие 24 часа коронавирусом заразились 179 284 человека.

Марина Совина
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