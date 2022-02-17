Дети спаслись на дереве от преследовавшего их пятиметрового крокодила

Группе детей в австралийском городе Кованьяма, штат Квинсленд, пришлось забраться на дерево и звать на помощь, чтобы спастись от огромного крокодила, который их преследовал. Об этом сообщает The Mirror.

Восемь детей в возрасте от 11 до 14 лет играли возле реки Магнифисент-Крик. Неожиданно к ним подобрался пятиметровый крокодил. Рептилия такого размера могла бы утащить ребенка.

Для спасения от хищника дети забрались на дерево. Прохожий услышал их крики и вызвал полицию. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место и обратились к детям через громкоговоритель. Сначала они сочли, что дети пошутили про крокодила, но быстро поняли, что те по-настоящему напуганы.

Полицейские одолжили у местного жителя лодку, чтобы эвакуировать детей. Когда они попытались снять их с дерева, крокодил появился вновь. В конце концов, детей удалось спасти.

Ранее сообщалось, что охранник в курортном городе Баллито, ЮАР, при помощи палки спас патрульную собаку и прогнал напавшего на нее крокодила. Только после того, как крокодил скрылся, на место прибыло подкрепление.