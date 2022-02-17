В Верховной Раде высказались о подготовке закона об особом статусе Донбасса

Глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк высказалась о подготовке Верховной Радой законопроекта об особом статусе Донбасса, заявив, что работа над подобным документом не ведется. Об этом она сообщила в комментарии изданию Vesti.

Она отметила, что в этом контексте нужно обсуждать не заявления отдельных политиков, а реально существующие документы, с которыми могут работать в Раде. На данный момент, подчеркнула она, таких документов нет и работа над законопроектом в комитетах не идет.

14 февраля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал представить для дискуссии проекты законов об особом статусе Донбасса и выборах в самопровозглашенных республиках. Он также подчеркнул, что Минские соглашения являются основой для переговоров по ситуации на юго-востоке страны.

При этом ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждал, что Киев не предоставит самопровозглашенным республикам особый статус.