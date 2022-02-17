Изменение климата усилило ночные лесные пожары

Ученые Колорадского университета выяснили, что из-за более частых жарких и сухих ночей в результате изменения климата усилились и участились ночные лесные пожары. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Исследователи проанализировали данные спутниковых наблюдений для 81 тысяч пожаров для расчета показателей дефицита давления пара (VPD) — ключевого фактора, способствующего возгоранию. Этот параметр показывает разницу между теоретическим давлением пара в насыщенном воздухе (влажность на уровне ста процентов) и фактическим давлением водяного пара, удерживаемого в воздухе, при той же температуре. При высоком дефиците давления пара воздух поглощает больше влаги из почвы и растений, а когда VPD относительно низок, воздух прохладный и влажный.

При борьбе с пожарами специалисты учитывают ночные показатели VPD, высокие значения которого способствуют возгоранию. Как обнаружили исследователи, из-за меняющегося климата с 1979 по 2020 годы на западе США стало на 11 пожароопасных ночей больше, что соответствует увеличению на 45 процентов. Еще сорок лет назад прохладные влажные ночи облегчали работу пожарных, а жаркие ночи были редкостью.

Ученые также обнаружили, что во всем мире ночные пожары стали на 7,2 процента более интенсивными с 2003 по 2020 год. На западе США интенсивность повысилась на 28 процентов. Наиболее страдают вечнозеленые и широколиственные леса, кустарники и луга. Усилению пожароопасной обстановки способствует и то, что средняя температура воздуха по ночам из-за антропогенного изменения климата выросла больше, чем днем.