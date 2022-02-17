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Разведка ДНР сообщила о готовящейся эвакуации офиса Зеленского

Разведка ДНР сообщила, что офис Зеленского и Верховная Рада готовятся к эвакуации во Львов

Фото: Darya Tryfanava / Unsplash

Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщила о готовящейся эвакуации офиса президента Украины Владимира Зеленского и Верховной Рады во Львов. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции (НМ) ДНР Олег Никитин, его обращение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«По данным нашей агентурной разведки, украинское руководство, наращивая наступательную группировку [Вооруженных сил Украины] ВСУ в Донбассе, проводит подготовку к эвакуации из Киева в город Львов офиса президента Украины, Верховной Рады, Совета национальной безопасности и обороны, Министерства обороны и других министерств и ведомств», — сказал Никитин.

Кроме того, он заявил, что социально-политическая обстановка в Украине продолжает деградировать, а представители власти и олигархи бегут с территории Украины. Официальный представитель НМ также подчеркнул, что украинский парламент и министерства не в состоянии выполнять возложенные на них функции из-за отсутствия большого числа депутатов и руководящих лиц.

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31 января

Ранее стало известно, что США отказались от указания точных дат якобы готовящегося российского вторжения на Украину. По словам официального представителя американского Госдепартамента Неда Прайса, Вашингтон никогда не называл точных сроков начала эскалации.

12 февраля сообщалось, что президент США Джо Байден назвал датой вторжения России на Украину 16 февраля. Об этом он заявил в ходе переговоров с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО. На фоне этих слухов власти США приняли решение о временном переводе своего посольства на Украине из Киева во Львов. Многие украинские олигархи покинули страну, пользуясь чартерными рейсами и частными самолетами.

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Алина Гончарова
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