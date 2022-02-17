В России изменились цены на продукцию переработки древесины

В России в 2022 году изменились цены на продукцию переработки древесины. Стоимость товаров, производимых лесопромышленным комплексом, в основном картона и фанеры, немного снизилась в конце 2021 года и вновь начала расти в начале 2022. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Причинами на рынке считают высокий спрос после пандемии и подорожание транспортировки и сырья. Отмечается рост спроса на упаковку из-за подъема онлайн-торговли, что спровоцировало подорожание бумаги и картона.

Пик стоимости большинства товаров лесопромышленного комплекса пришелся на конец третьего квартала 2021, а по итогам года стоимость увеличилась на 50-60 процентов. Важным фактором, повлиявшим на рынок, специалисты называют дефицит сырья, с которым столкнулись крупные производители.

Кроме того, на цены оказало влияние увеличение расходом на химикаты и логистику. За прошлый год, в период высоких цен, мог сложиться отложенный спрос, который будет реализован в 2022 году. Лесопромышленная отрасль ожидает охлаждения рынка только к концу года.

2 января стало известно, что в России вступили в силу повышенные ставки на экспорт некоторых видов пиломатериалов, которые должны позволить ограничить вывоз необработанной древесины под видом пиломатериалов. Правительство России ранее расширило ограничения на экспорт леса: со 2 января по 31 декабря 2022 года будут действовать повышенные ставки на экспорт отдельных видов лесоматериалов влажностью более 22 процентов и толщиной и шириной более 10 сантиметров. В Минпромторге пояснили, это сделано «для увеличения объема экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, а также для пресечения перетоков одних товарных групп в другие».

