Диетолог, врач-нутригенетик Андрей Золотарев заявил, что рыба является важным компонентом полноценного питания. В интервью радио Sputnik он рассказал, как извлечь из употребления этого продукта максимальную пользу.

Медик напомнил, что в рыба богата омега-3 жирными кислотами, дефицит которых в организме приводит к разным заболеваниям. Чем выше показатель наличия этих веществ, тем лучше клетки дышат и тем лучше происходят обменные процессы, что влияет на работу иммунитета.

Однако омега-3 жирные кислоты разрушаются при неправильном хранении рыбы. Поэтому Золотарев призвал покупать только свежий продукт, не мороженый. Кроме того, диетолог раскрыт секрет правильного употребления рыбы: ее следует готовить на пару, тушить и запекать. Вместе с продуктом зимой следует употреблять сливочное масло, поскольку это усилит воздействие омега-3 жирных кислот на иммунитет.

«Это не будет пагубно влиять на ваш организм с точки зрения холестерина, только если у вас нет заболеваний, которые не позволяют есть этот продукт, например, панкреатита. Достаточное количество омега-3 жирных кислот вместе со сливочным маслом создают эффект бронхолегочного иммунитета, который будет защищать вас в том числе и от вирусной нагрузки», — подчеркнул врач.

Золотарев добавил, что каждый вид рыбы обладает полезными свойствами. Так, сайра и килька важны для центральной нервной системы, лососевые — для сердечно-сосудистой системы, а треска обладает противоопухолевым эффектом.

Ранее американские врачи назвали последствия употребления рыбы два раза в неделю. Они отметили, что продукт улучшает качество и длительность сна.

