Выступившую против изменения Конституции Белоруссии профессора захотели уволить

Профессора Белорусского государственного университета, доктора физико-математических наук Наталью Абрашину-Жадаеву решили уволить после того, как она записала видео с критикой поправок в Конституцию Белоруссии. Об этом она сообщила на странице в Facebook.

Женщине прислали сообщение о собрании профсоюзной организации, на котором подняли вопрос об уходе с поста. «Вот так меня сегодня известили. Сказали в 10:30 могу ознакомиться с бумагами обо мне. А у меня была лекция, а сейчас иду на занятия, но не побегу в главный корпус. Такого неуважения, думается, не заслужила», — прокомментировала инцидент Абрашина-Жадаева.

Ранее профессор рассказала, что состоит в профсоюзной организации университета с 1968 года. Она предположила, что ее захотели уволить после активности в социальных сетях, где она критиковала ситуацию с COVID-19 в университете, а также выступила против Конституции.

Абрашина-Жадаева в конце января назвала грядущий конституционный референдум в Белоруссии переписыванием основного закона по желанию «одного» (вероятно, профессор имела ввиду инициатора голосования, президента республики Александра Лукашенко — прим. «Ленты.ру»). «Сколько наших граждан бежало из страны, сколько нынче увольняют, чтобы угодить "одному"», — возмутилась она. На сообщения о возможном увольнении она отреагировала однозначно. «Это мой университет, это моя страна, я останусь в нем навсегда. За ваши права, если потребуется, готова и жизнь отдать», — обозначила позицию профессор.

Референдум в Белоруссии назначен на 27 февраля. Некоторые эксперты называют его началом политического транзита, после которого Лукашенко может уйти с президентского поста. Политолог Дмитрий Болкунец объяснил «Ленте.ру», что воздействовать на Лукашенко может только Кремль.