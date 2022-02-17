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В Москве у здания МВД загорелась крыша жилого дома

На улице Житной в Москве рядом со зданиями Центробанка и МВД загорелась крыша жилого дома

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Москве рядом со зданиями Центробанка и Министерства внутренних дел (МВД) загорелась крыша жилого дома. Об этом в четверг, 17 февраля, со ссылкой на источник в экстренных службах пишет ТАСС.

ЧП произошло на Житной улице.

«Горят кровля и деревянный вентиляционный короб. Площадь пожара составляет 30 квадратных метров», — сообщил собеседник агентства.

Уточняется, что один из подъездов дома полностью эвакуировали. Данных о пострадавших нет.

Вечером 3 февраля в центре Москвы, на Спартаковской улице, произошел пожар на территории Богоявленского кафедрального собора в Елохове. Сообщалось, что существовала угроза перехода огня на крышу здания, но позднее возгорание было локализовано и потушено. Площадь пожара составила около 10 квадратных метров.

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Евгения Куликова
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