Немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию «Украина.ру» уличил США в том, что они пытаются показать, кто в мире хозяин, унижая своего союзника — Германию — за отказ придерживаться их антироссийской политики.

Эксперт отметил, что Запад, возглавляемый Вашингтоном, пытается обвинить Россию в подготовке нападения на Украину и остановить реализацию проекта «Северный поток-2», в котором, помимо Москвы, у Берлина имеется ключевой интерес. При этом, Россия не раз опровергала обвинения в подготовке «вторжения» на Украину.

«Удар по "Северному потоку-2" в интересах американской геополитики — посадить не только Россию на место и морально наказать, и выдавить дальше из Европы, это их план, но и посадить Германию в лужу, чтобы Германия слушалась и понимала, кто хозяин в трансатлантическом доме», — заявил Рар.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев в настоящее время успешно блокирует запуск российского газопровода «Северный поток-2». Он добавил, что проект якобы несет угрозу не только для Украины, но и для всего Евросоюза.