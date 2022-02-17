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Иммунолог назвал необходимую повседневную одежду для защиты от омикрона

Иммунолог Болибок рассказал о возможности хлопка защищать от попадания омикрона на тело

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Чтобы предотвратить попадание омикрон-штамма коронавируса на тело, нужно носить хлопковые вещи. Такую необходимую повседневную одежду для защиты от COVID-19 назвал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, сообщает «Москва 24».

«По данным канадских исследователей, если надеть три слоя хлопковых вещей, их защитные свойства ничуть ни хуже защитного комбинезона. К примеру, футболку, рубашку и джемпер. Они способны защитить от попадания вируса на тело», — сказал Болибок.

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Чтобы обеззаразить хлопковую ткань, нужно оставить одежду на сутки в теплом и сухом помещении, сообщил специалист. Врач считает, что синтетическая одежда не способна оградить от инфекции — на такой ткани COVID-19 может находиться целую неделю и заразить человека.

По словам иммунолога, до трех недель вирус может жить на элементах одежды из металла, пластика и стекла. На вещах из кожи инфекция будет находиться до трех дней.

«Целлюлоза, из которой состоит хлопковая ткань, вытягивает влагу из капель слюны и слизи, которые могут на нее попасть. В итоге они очень быстро высыхают. В обезвоженном состоянии коронавирус быстро погибает», — объяснил он.

Ранее вирусолог Александр Лукашев оценил возможность заразиться коронавирусом через одежду и продукты. По его словам, чтобы заболеть COVID-19, в организм должна попасть определенная доза вируса. В связи с этим вероятность заразиться через одежду существует, но она незначительна, сказал он.

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Анастасия Шейкина
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