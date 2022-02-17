Обвиненному в насилии принцу Эндрю предрекли исчезновение из публичной жизни

Обвиненному в насилии над американкой Вирджинией Робертс-Джуффре принцу Эндрю предрекли исчезновение из публичной жизни на фоне громкого дела. Об этом пишет газета Daily Mail со ссылкой на источники.

Отмечается, что последним появлением в свете станет визит принца на поминальную церемонию его отца, принца Филиппа, в марте 2022 года. После этого он не будет посещать официальные и светские мероприятия, в том числе скачки Royal Ascot.

«По данным источников, принц Эндрю фактически исчезнет из общественной жизни после поминальной службы по отцу в следующем месяце», — уверена эксперт Ингрид Сьюард.

Ранее стало известно, что королева Великобритании Елизавета II пожертвует два миллиона фунтов в фонд правозащитницы Вирджинии Джуффре, обвинившей принца Эндрю в изнасиловании. Глава британской монархии отказалась комментировать внесудебное соглашение принца Эндрю с Вирджинией Джуффре, поскольку герцог Йоркский по-прежнему лишен своих королевских титулов.

15 февраля стало известно, что принц Эндрю урегулировал иск, поданный Вирджинией Робертс-Джуффре, которая обвинила его в изнасиловании. Потерпевшая утверждает, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, американский финансист и друг принца Эндрю Джеффри Эпштейн трижды заставлял ее заниматься сексом с принцем.

Урегулирования удалось достичь всего за несколько недель до того, как Эндрю должен был дать показания, и его должны были допросить под присягой адвокаты Робертс-Джуффре. Принц не признал ни одного из выдвинутых против него обвинений.

