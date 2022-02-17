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Елизавета II отдаст два миллиона фунтов фонду обвинившей принца Эндрю в насилии

Елизавета II пожертвует 2 млн фунтов в фонд Джуффре, обвинившей принца Эндрю в насилии
Королева Елизавета II

Королева Елизавета II. Фото: I-Images/ Globallookpress.com

Королева Великобритании Елизавета II отдаст два миллиона фунтов в фонд правозащитницы Вирджинии Джуффре, обвинившей принца Эндрю в изнасиловании. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Mirror.

«Королева приняла решение помочь принцу Эндрю уладить его дело об изнасиловании, лично пожертвовав 2 миллиона фунтов стерлингов на благотворительность фонду Вирджинии Джуффре», — пишет издание.

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До этого Елизавета II отказалась комментировать внесудебное соглашение принца Эндрю с Вирджинией Джуффре, поскольку герцог Йоркский по-прежнему лишен своих королевских титулов.

Ранее газета Daily Telegraph сообщила, что принц Эндрю, сын британской королевы Елизаветы II заплатит 16 миллионов долларов (12 миллионов фунтов стерлингов) американке Вирджинии Робертс-Джуффре в качестве отступных при урегулировании дела об изнасиловании. По информации издания, выплаты частично возьмет на себя 95-летняя королева, которая и так в частном порядке помогала своему второму сыну покрывать расходы на юристов, которые оцениваются в несколько миллионов фунтов.

15 февраля стало известно, что принц Эндрю урегулировал иск, поданный Вирджинией Робертс-Джуффре, которая обвинила его в изнасиловании. Потерпевшая утверждает, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, американский финансист и друг принца Эндрю Джеффри Эпштейн трижды заставлял ее заниматься сексом с принцем.
Урегулирования удалось достичь всего за несколько недель до того, как Эндрю должен был дать показания, и его должны были допросить под присягой адвокаты Робертс-Джуффре. Принц не признал ни одного из выдвинутых против него обвинений.

Марина Совина
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