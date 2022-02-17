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В Госдуме призвали сажать на три года за порчу произведений искусства

В Госдуме предложили ужесточить наказание за ущерб произведениям искусства

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Госдуме призвали сажать на три года за порчу произведений искусства. Об этом сообщает Telegram-канал «Абzац».

Член комитета Госдумы по культуре Ольга Германова предложила вводить наказания за такие преступления, опираясь на ценность произведения, которому был нанесен ущерб. «Надо ужесточать наказания за эти деяния, как мы ужесточили сейчас по педофилам меры. Чтобы знали, что это не останется безнаказанным. И не только рублем наказывать нужно. Если говорить об уголовной ответственности, то в зависимости от ущерба я бы ввела наказание до трех лет, смотря какому произведению искусства нанесен ущерб», — заявила она.

13 января сообщалось, что неизвестный повредил полотно ученицы художника Казимира Малевича Анны Лепорской. Вандал пририсовал шариковой ручкой глаза на абстрактных лицах двух фигур на полотне «Три фигуры». Чернила проникли в слой краски, так как титановые белила не были покрыты лаком.

4 февраля стало известно, что полиция задержала подозреваемого в порче полотна. Им оказался бывший охранник Ельцин Центра Александр Васильев.

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Марина Погосян
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