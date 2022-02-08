Раскрыта личность подозреваемого в порче картины ученицы Малевича

Ельцин центр раскрыл личность подозреваемого в порче картины ученицы Малевича Анны Лепорской «Три фигуры» в Екатеринбурге. Вандалом оказался сотрудник частной охранной организации, осуществлявшей охрану центра, передает ТАСС.

«Сообщаем, что в ходе расследования установлена личность пририсовавшего глаза фигурам на картине Анны Лепорской. Это сотрудник частной охранной организации, осуществляющей охранную деятельность Ельцин центра», — сообщили в пресс-службе.

4 февраля начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что полиция задержала вандала, подозреваемого в порче картины Анны Лепорской. По его словам, задержанного уже допросили.

13 января стало известно, что неизвестный повредил полотно ученицы художника Казимира Малевича. Вандал пририсовал шариковой ручкой глаза на абстрактных лицах двух фигур на полотне. Чернила проникли в слой краски, так как титановые белила не были покрыты лаком.

После случившегося Министерство культуры России потребовало возбудить уголовное дело. Департамент музеев и внешних связей Минкульта отправил жалобу в Генпрокуратуру России. 4 февраля сообщалось, что уголовное дело было возбуждено.

