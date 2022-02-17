Глава МИД Италии призвал к продолжению диалога с Россией

Дипломатические встречи дают надежду на позитивные перспективы дальнейших переговоров между Россией и ЕС, это станет предпосылкой для снижения напряженности и установления прекрасных отношений, заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо на пресс-конференции после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы хотим подчеркнуть, что ответ России на предложения Запада и усилия Москвы по деэскалации дают нам надежду на положительные перспективы отношений между Россией и ЕС. Эта встреча является "кирпичиком в фундаменте" прекрасных отношений между нашими странами. Мы уверены, что [встречи] будут способствовать снижению напряженности, Италия была и будет страной диалога», — заявил Ди Майо, призвав к продолжению переговоров.

Ранее на пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона завершает анализ письма от США с предложениями по гарантиям безопасности в Европе и готова отправить Вашингтону ответ 17 февраля.