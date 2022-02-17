Япония сообщила об открытии границ

Правительство Японии разрешит въезжать в страну всем иностранцам, кроме туристов, сообщил премьер-министр Фумио Кисида на пресс-конференции кабмина, его слова приводит Japan Times.

«Что касается въезда иностранцев, то мы разрешаем его для тех, кто прибывает не с туристическими целями, а также при условии наблюдения за ними принимающей стороной», — заявил Кисида.

Премьер не уточнил точные сроки вступления в силу решения правительства, вероятно, об открытии границ станет известно позднее.

7 февраля премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что страна откроет границы для привитых иностранных туристов с 21 февраля. Он отметил, что прошло почти два года с тех пор, как было принято решение закрыть государственные границы.

30 ноября прошлого года Кисида объявил, что Япония закрыла границы для иностранцев из-за распространения в мире омикрон-штамма COVID-19. Отмечалось, что экстренная мера вводится до того момента, пока не удастся выяснить всю информацию о новом варианте вируса.