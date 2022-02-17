Израиль нанес ракетные удары по югу Сирии

ВВС Израиля нанесли ракетные удары по по нескольким точкам на юге Сирии. Об этом сообщает агентство SANA.

«Израильский противник обстрелял несколько точек в окрестностях города Закия в южной части провинции Дамаск несколькими ракетами, в результате чего был нанесен материальный ущерб», — говорится в сообщении агентства. Военный источник SANA уточнил, что удар был нанесен с оккупированных Израилем Голанским высот ракетами типа «земля-земля».

9 февраля стало известно, что один сирийский военный погиб и пятеро были ранены в результате атаки со стороны армии Израиля по сирийским ПВО. Четыре истребителя ВВС Израиля нанесли удар по объектам в районе населенного пункта Кисва провинции Дамаск. Позже израильская армия нанесла еще 10 ударов.