Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Израиль нанес ракетные удары по югу Сирии

ВВС Израиля нанесли удары ракетами типа «земля-земля» по нескольким точкам на юге Сирии

Фото: Amir Cohen / Reuters

ВВС Израиля нанесли ракетные удары по по нескольким точкам на юге Сирии. Об этом сообщает агентство SANA.

«Израильский противник обстрелял несколько точек в окрестностях города Закия в южной части провинции Дамаск несколькими ракетами, в результате чего был нанесен материальный ущерб», — говорится в сообщении агентства. Военный источник SANA уточнил, что удар был нанесен с оккупированных Израилем Голанским высот ракетами типа «земля-земля».

9 февраля стало известно, что один сирийский военный погиб и пятеро были ранены в результате атаки со стороны армии Израиля по сирийским ПВО. Четыре истребителя ВВС Израиля нанесли удар по объектам в районе населенного пункта Кисва провинции Дамаск. Позже израильская армия нанесла еще 10 ударов.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Военные ДНР открыли ответный огонь по позициям украинских силовиков
Доминикана отменила все коронавирусные ограничения для туристов
В России оценили подорожание «борщевого набора»
Актриса Екатерина Шпица вспомнила о пользе клетчатых баул при переездах
Трасс собралась угрожать России статусом изгоя
Грузинский вор в законе отговорил молодых зеков от поджога российской колонии
Рогозин предложил дооборудовать комплекс Куру
Умер актер из фильмов «Лучший стрелок» и «Рокки» Фрэнк Пеше
Европейская экономика установила антирекорд
В России госпитализировали 18 090 пациентов с коронавирусом
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.