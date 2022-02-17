Геополитическая обстановка стабилизируется, но есть факторы, из-за которых война на территории Украины все равно может начаться, считает сенатор Совфеда Андрей Климов. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, что риск начала серьезных боевых действий повышают находящиеся рядом с Донбассом агрессивно настроенные группировки и иностранные наемники.

Американское издание Politico со ссылкой на экспертов ранее назвало новую дату вторжения российских войск. По словам аналитиков, прежние предположения «отвлекли внимание от ключевых дат». «Временные рамки после 20 февраля всегда были более важными», — сказал Майкл Кофман, эксперт по российским вооруженным силам в аналитическом центре CNA.

«Бандеры нашего времени»

«Военная фаза в регионе может наступить в том случае, если Киев, нацики или иностранные наемники, находящиеся на территории Украины, предпримут действия, нарушающие Минские соглашения, и начнут боевые действия», — сказал Климов.

Если в ходе этой операции будут разрушения, человеческие жертвы и прочие преступления, то военный конфликт, действительно, может начаться. Так что даты его начала надо выяснять не у нас Андрей Климов сенатор

В геополитическом плане, как отметил сенатор, обстановка на текущий момент является достаточно стабильной. Тем не менее она по-прежнему не гарантирует безопасности, поскольку действия украинской стороны являются мало предсказуемыми.

«По моим данным, Зеленский плотно окружен людьми, финансируемыми из разных зарубежных источников. То же было с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. В 2007-2008 годах он находился под плотной опекой американских советников и разного рода агентов влияния. Он пошел на авантюру, начал обстреливать мирные города, что, естественно, повлекло за собой человеческие жертвы. Произошла пятидневная война, в результате которой Грузия была принуждена к миру. Вокруг Зеленского сейчас очень похожая ситуация», — пояснил политик.

Другим фактором риска Климов считает то, что нацбатальоны в районе Донбасса фактически не находятся под контролем центрального Киева. Руководство там осуществляется местными группировками с оглядкой на Запад, но есть и отдельные персонажи, способные на агрессивные и совершенно непрогнозируемые действия.

«Это такие Петлюры, Бандеры нашего времени, которые вытворяют все, что им угодно. В целом это присуще гражданским войнам. И, наконец, третий тревожный фактор — в регионе находится большое количество иностранных наемников, которые просто пришли зарабатывать деньги на войне. Они формируют батальоны, не стесняются агитировать приезжать и "воевать за западную идеологию" даже в эфирах СМИ. Это такая публика, которой мир сулит одни убытки, а война — сплошной доход», — сказал сенатор.

Условие мира

Климов напомнил, что все иностранцы с оружием и боевой техникой должны были быть выведены с территории Украины еще в 2015 году, однако это так и не было сделано. По словам сенатора, именно иностранные наемники сегодня представляют одну из самых больших угроз, что беспокоит политиков даже на самом высоком уровне.

«Об этом много говорится на самых высоких уровнях, и это беда. Проблема в том, что конфликт в таких условиях может вспыхнуть совершенно спонтанно, не по плану, просто потому, что агрессивно настроенных людей в регионе много, а мозгов мало. Единственная надежда на то, что силы самообороны ДНР и ЛНР уже достаточно профессиональны и понимают, что и как нужно делать в таких случаях, чтобы не допустить провокаций», — предположил сенатор.

В то же время он отметил, что, если указ о начале боевых действий поступит из Вашингтона, силы самообороны мало что смогут противопоставить своим противникам. В таком случае придется принуждать агрессоров и провокаторов к миру другими способами.

Никто и Первую мировую войну не хотел, но она все равно началась. Так что лучше бы Украине начать исполнять Минские соглашения, ничего другого мы за семь лет и не предлагали Андрей Климов сенатор

Ранее постоянный представитель России при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов опроверг сообщения о возможном вторжении России на Украину в среду, 16 февраля. «На следующей неделе, или через неделю, или в следующем месяце эскалации также не предвидится. Войны в Европе редко начинаются в среду», — заверил постпред.