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Глава Крыма пригласил президента Белоруссии на полуостров

Аксенов пригласил Лукашенко в Крым на годовщину воссоединения полуострова с Россией
Сергей Аксёнов

Сергей Аксёнов. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Крыму будут рады видеть президента Белоруссии Александра Лукашенко 18 марта, в день годовщины воссоединения полуострова с Россией. Об этом рассказал «Известиям» глава республики Сергей Аксенов.

Он пояснил, что приглашать Лукашенко все же могут российский президент и МИД — это их прерогатива. «Мы, со своей стороны, будем рады видеть Александра Григорьевича в Крыму и на годовщину воссоединения с Россией, и в любое другое время», — сказал Аксенов.

Глава Крыма подчеркнул, что эта инициатива соответствует духу отношений между Россией и Белоруссией.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Москве в пятницу, 18 февраля.

Лидеры двух стран обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и актуальные проблемы европейской безопасности.

Важной темой встречи станет стратегическое партнерство России и Белоруссии.

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Анна Щербакова
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