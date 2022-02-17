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Врач оценила последствия курения при ОРВИ

Врач Белоглазова заявила, что курение при ОРВИ затянет выздоровление и ухудшит состояние

Фото: Pixabay

Заведующая 4-м терапевтическим отделением ГКБ №52, врач-пульмонолог Ирина Белоглазова оценила последствия курения при ОРВИ. Она заявила, что пагубная привычка затянет выздоровление и ухудшит состояние больного, передает РИА Новости.

По словам специалиста, ОРВИ, ОРЗ, грипп и коронавирус могут вызывать повреждения легких, поэтому важно сразу начать лечение и воздержаться от употребления табачных изделий. Она добавила, что в целом курение сигарет, трубок и сигар способствует развитию хронической обструктивной болезни легких и онкологических заболеваний бронхо-легочной системы.

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Современные курительные средства могут вызывать серьезные поражения легких, при которых люди начинают задыхаться и нуждаться в кислороде, добавила Белоглазова. При ОРЗ особенно нежелательно курить, поскольку инфекция поражает дыхательные пути.

«И если мы, помимо того, что наш дыхательный тракт испытывает стресс в виде существующего и развивающегося в нем воспаления, будем еще ингалировать вредные вещества, то это усиливает негативное состояние, затягивает выздоровление, зачастую способствует хронизации процессов», — подчеркнула пульмонолог.

Исполняющий обязанности заведующего Центра профилактики и лечения табачной и нехимических зависимостей «Московского научно-практического центра наркологии», врач-психотерапевт Валерий Лыков добавил, что во время респираторных заболеваний у человека снижается тяга к курению, поскольку табачные изделия вызывают ухудшения состояния. У некоторых курение в такие моменты вызывает отвращение, поэтому периоды простуды и ОРВИ можно использовать, чтобы отказаться от вредной привычки, резюмировал специалист.

Ранее врач-эндокринолог сети клиник «Атлас» Екатерина Гуреева рассказала, что коронавирус может оказывать опасное воздействие на кости из-за резкого падения витамина D. Также она назвала другие факторы, которые способствуют развитию остеопороза. Среди них оказались курение, злоупотреблении алкоголем, низкая масса тела, частые падения, дефицит кальция, низкий уровень физической активности и длительная обездвиженность.

Марина Совина
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