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Бывший банкир оказался двойным двоеженцем

Банкира заподозрили в том, что он дважды был женат на двух разных женщинах одновременно
Кимора Ли Симмонс и Тим Лейснер

Кимора Ли Симмонс и Тим Лейснер. Фото: Araya Diaz / Getty Images

Бывший топ-менеджер крупного инвестиционного банка Goldman Sachs Тим Лейснер оказался «двойным двоеженцем». Об этом заявил адвокат Марк Агнифило, представляющий в суде его бывшего подчиненного, сообщает New York Post.

По словам адвоката, Лейснер дважды был женат на двух разных женщинах одновременно. Заявление было сделано в ходе суда над банкиром Роджером Ыном (Roger Ng), который возглавлял малайзийское подразделение Goldman Sachs. Его заподозрили в том, что он присвоил 35 миллионов долларов, когда работал с Лейснером и малайзийским финансистом Джо Лоу. Вместе они вывели 4,5 миллиарда долларов (340,8 миллиарда рублей) из малайзийского фонда 1MDB.

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Агнифило предположил, что у Лейснера была «незаконная» связь с Джасмин Лу (Jasmine Loo), занимавшей пост главного юрисконсульта 1MDB. Позднее она сбежала из Малайзии, чтобы избежать наказания за участие в махинациях Ына и Лейснера. Сейчас Лейснер женат на модели Киморе Ли Симмонс. Имена других жен не уточняются.

Лейснер признал вину и теперь свидетельствует против Ына, чтобы получить сокращенный тюремный срок. Ыну грозят несколько десятилетий тюрьмы, если его признают виновным в отмывании денег и взяточничестве.

Федеральный обвинитель Брент Уайбл, который требует назначения тюремного срока для Ына, предположил, что Ын втайне договорился с Лейснером и малайзийским бизнесменом Джо Лоу помочь присвоить сотни миллионов долларов, собранные для трех сделок с облигациями, связанными с 1MDB, которые изначально предназначались на проекты развития в Малайзии.

В свою очередь, Агнифило заявил, что партнерство обеспечило Лейснеру и Лоу шикарную жизнь. Похищенные деньги пошли на покупку частных самолетов, яхт и домов в Беверли-Хиллс. Адвокат подчеркнул, что Лейснер покупал дома «для всех женщин в своей жизни».

По словам Агнифило, Лейснер вступал с женщинами в неискренние интимные отношения и использовал их, а теперь пытается использовать Ына, чтобы тот отсидел в тюрьме за него. Он призвал присяжных не доверять показаниям Лейснера.

Ранее сообщалось, что житель Дубая во время прямого эфира на радио попросил сотрудников полиции выдать ему разрешение на выход из дома, чтобы перемещаться между домами двух своих жен во время режима самоизоляции. Полицейские призвали мужчину не расстраиваться и посмотреть на ситуацию как на повод лишний раз не видеться с женщиной, с которой он не хочет быть вместе.

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Алиса Дмитриева
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