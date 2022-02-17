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Мартиросян рассказал о сложностях после запуска Comedy Club

Комик Мартиросян рассказал, что с Comedy Club вначале отказывались сотрудничать компании

Кадр: передача Comedy Club

Комик, шоумен и один из авторов юмористической программы Comedy Club Гарик Мартиросян рассказал о сложностях, с которыми основатели проекта столкнулись после его запуска. В сторис Instagram он заявил, что вначале с Comedy Club отказывались сотрудничать многие компании.

«Многие считают, что все шло гладко, но на самом деле несколько лет нам (создателям Comedy Club — прим. "Ленты.ру") просто отказывали. Пробные выпуски [шоу] мы записали на кассету и отправили в разные компании, после чего один за другим получали отказы», — вспомнил юморист.

Мартиросян отметил, что формат Comedy Club был новым для России. По словам комика, особенности проекта, включая красные цвета и образы его участников, в 2000-х годах были вне нормы. Шоумен также написал, что создателям программы приходилось защищать каждую связанную с ним идею. «[Позже] проект вышел на ТВ, мы стали провокацией внутри индустрии», — добавил он.

Юмористическое шоу Comedy Club создали бывшие участники команды КВН «Новые армяне» Гарик Мартиросян, Таш Саркисян, Артак Гаспарян и Артур Джанибекян. Поначалу команда выступала в московских барах и клубах. На телеканале ТНТ передача начала выходить в апреле 2005 года. В 2017 году проект получил премию ТЭФИ как лучшая юмористическая программа на российском телевидении.

Ранее резидент Comedy Club Гарик Харламов раскрыл отношение к проекту. Юморист признался, что изначально не верил в успех программы.

Маргарита Щигарева
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