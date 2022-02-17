Украина захотела организации Германией саммита в «нормандском формате»

Киев хочет, чтобы власти Германии организовали саммит в «нормандском формате» в ближайшее время, об этом заявил в интервью медиагруппе FUNKE посол Украины в Берлине Андрей Мельник, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что Киев ожидает созыва «нормандского» саммита от канцлера ФРГ Олафа Шольца в ближайшие недели. Дипломат подчеркнул, что в настоящее время главной является задача избежать войны в Европе.

«Украинцы ждут, что после визита Шольца в Москву дипломатия со стороны Германии будет не только динамичной, но и прежде всего принесет конкретные результаты», — добавил Мельник.

Ранее президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор. Президент США и канцлер Германии приветствовали заявления России о готовности к дипломатическим усилиям вокруг Украины. Они также подчеркнули важность диалога по безопасности в Европе, необходимость реализации Минских соглашений и прогресса в нормандском формате.

