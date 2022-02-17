Первый банк открылся в метавселенной

JPMorgan стал первым банком, открывшим представительство в метавселенной Decentraland. Виртуальная локация расположена в торговом центре Metajuku, пишет Bloomberg.

По первому этажу «офиса» ходит тигр, а на стене висит портрет гендиректора банка Джейми Даймона. Пока в виртуальном мире JPMorgan не оказывает реальные банковские услуги, но пользователи могут посмотреть презентации про крипторынок.

Банк также представил исследование по сегменту метавселенных. Рыночные возможности оцениваются в один триллион долларов ежегодного дохода. По подсчетам аналитиков, к 2027 году расходы пользователей на внутриигровую рекламу составят 18,41 миллиарда долларов. В JPMorgan уверены, что это приведет к формированию цифровой экономики и появлению финансовых продуктов, ориентированных на метавселенные.

Продажи недвижимости в метавселенных превысили 500 миллионов долларов в 2021 году и могут удвоиться в 2022-м. В январе 2022 году сумма сделок уже превысила 85 миллионов. Интерес к виртуальной недвижимости взлетел после того, как Facebook объявил о переименовании в Meta в октябре.

Согласно отчету BrandEssence Market Research, рынок недвижимости в метавселенных будет расти в среднем на 31 процент ежегодно с 2022 по 2028 год.