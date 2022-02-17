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США перебросили в Польшу систему защиты от беспилотников

Американские военные разместили систему M-LIDS в польском аэропорту

Фото: Patryk Ogorzalek / Agencja Wyborcza / Reuters

США перебросили новое оборудование для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в Польшу. Радары, комплексы противовоздушной обороны (ПВО) и систему защиты от беспилотников заметили в аэропорту города Замосць, сообщает Defence Express.

Американские военные разместили в аэропорту зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) M1097 Avenger, радар AN/MPQ-64 Sentinel и новую систему M-LIDS (Mobile Low, Slow, Small Unmanned Aerial Vehicle Integrated Defense System).

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Комплекс M-LIDS предназначен для защиты сухопутных подразделений от атак малоразмерных беспилотников. Боевая машина M-LIDS получила модуль с автоматической пушкой XM914 калибра 30 миллиметров, пулеметом и ракетами Coyote Block 2. M-LIDS основан на шасси бронеавтомобиля Oshkosh M-ATV.

Ранее стало известно об испытаниях робототехнического комплекса «Маркер». Машину использовали в качестве средства противовоздушной обороны. Робот поразил БПЛА с помощью пулемета.

В январе ученые Военного университета Министерства обороны России предложили уничтожать скопления беспилотников осколками.

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Даниил Иринин
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