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В России предложили уничтожать дроны осколками

Российские ученые предложили бороться с роями дронов облаком осколков

Фото: Shutterstock

Российские специалисты предложили новый способ борьбы с роями малых беспилотных аппаратов. Скопления дронов можно уничтожать облаком осколков. Для распыления поражающих элементов следует использовать беспилотник. Новый способ описали в документе, который опубликован на сайте Роспатента, передает РИА Новости.

На иллюстрациях к реферату изобретения ученых Военного университета Министерства обороны России показали многоствольный боевой модуль, который получил несколько направляющих для запуска снарядов. Модуль окружает сеть, обеспечивающая разделение выпущенных боеприпасов на мелкие фрагменты. Работу устройства регулирует блок управления.

Ученые объясняют целесообразность подобного устройства растущей угрозой атак беспилотных роев. Скопление малоразмерных беспилотников может выполнять разведку и атаковать объекты. Габариты беспилотников усложняют обнаружение дронов средствами противовоздушной обороны.

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Ранее в группе компаний «Калашников» сообщили, что барражирующий боеприпас «Куб-Э» получил паспорт экспортного облика. Аппарат можно использовать в составе роя.

В декабре в компании ZALA AERO сообщили, что российские дроны в составе роя осуществят массированную атаку.

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Даниил Иринин
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