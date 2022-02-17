Российской молодежи предложили выделить стартовый пенсионный капитал

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил выделить молодежи стартовый капитал в добровольной пенсионной системе и дать для этого по десять тысяч рублей. Об этом сообщают «Известия».

Предполагается, что государство должно пополнить «нулевые» счета трудящегося молодого поколения, которое осталось без накоплений обязательного пенсионного страхования из-за моратория.

«Молодые люди не откладывают на будущую пенсию, поэтому перед нами стоит задача стимулировать их. Мотивировать планируется за счет софинансирования и стартового капитала в добровольной системе. И 10 тысяч рублей кажется в этом смысле разумной суммой, которая и отвечает задаче по стимулированию, и не провоцирует огромных трат бюджета», — пояснил председатель комитета РСПП по развитию пенсионных систем и социальному страхованию Сергей Беляков

Соответствующие предложения изложены в позиции организации «Об инициативах по развитию пенсионного рынка». Кроме того, планируется ввести государственное софинансирование добровольных взносов для всех застрахованных лиц по аналогии с тем, что существует для пенсионных накоплений.

Отмечается, что проблема с пенсионными накоплениями в рамках обязательного страхования возникла после 2014 года, когда на них был объявлен мораторий. РСПП предложило передать накопления в собственность граждан и полностью перевести их в стандартную схему негосударственного пенсионного обеспечения.

РСПП направил позицию в правительство, Центробанк, законодателям и в профильные ведомства, ожидается ее оформление в качестве законодательной инициативы.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин и Банк России работают над проектом реформы добровольных пенсионных накоплений. Проект планируют представить законодателям уже в этом году.

В конце октября 2019 года Минфин и ЦБ представили новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план. Он даст россиянам возможность самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при поддержке властей. Планировалось, что новая система заработает с этого года, но в итоге решение не было принято.

Законопроект о новой добровольной накопительной пенсионной системе в России готовится под грифом «секретно». Это единственный законопроект, который сопровождается таким грифом. Комментариев, по какой причине принято решение засекретить работу, не приводится.

