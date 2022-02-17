Назван способный снизить уровень сахара в крови в течение трех часов напиток

Британский врач-диетолог Роб Хобсон назвал напиток, способный, по его словам, снизить уровень сахара в крови в течение трех часов. Он отметил, что это может оказаться крайне полезным для диабетиков. Об этом сообщает «Медик Форум».

По словам специалиста, помочь быстро понизить сахар может гранатовый сок. Отмечается, пока точно не известно, как именно это происходит, однако исследователи считают, что это связано с антиоксидантами.

«В основном они думают, что это потому, что в гранатовом соке очень высокая концентрация антиоксидантов. Он обладает в три раза большей антиоксидантной активностью, чем зеленый чай. Эти антиоксиданты в основном представляют собой флавоноиды, и там есть много разных, но я думаю, что это антоцианы, которые придают ему темно-красный фиолетовый цвет. Эти антиоксиданты каким-то образом связываются с сахаром и не позволяют вам оказывать такое большое влияние на уровень инсулина», — рассказал Хобсон.

Ранее врач, директор по здоровому образу жизни в Boston Heart Diagnostics Майкл Дансингер рассказал, что если человек почувствовал, что стал хотеть больше есть или ему все время хочется пить, стоит незамедлительно обратиться к врачу, поскольку подобные необычные симптомы могут говорить о наличии диабета.