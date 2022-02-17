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Определены районы Новой Москвы с максимально подорожавшими новостройками

Сильнее всего в Новой Москве новостройки подорожали в Первомайском и Сосенском поселениях

Фото: Администрация Поселения Первомайское

С февраля 2021 года в Новой Москве новостройки сильнее всего подорожали в Первомайском и Сосенском поселениях. Районы с максимальной динамикой цен в строящихся домах определили специалисты «ЦИАН.Аналитики» в своем исследовании, пишет РБК.

При составлении рейтинга аналитики основывались на данных о квартирах и апартаментах в жилых комплексах, не входящих в премиальный сегмент. Лидером по росту стоимости недвижимости за 12 месяцев стало поселение Первомайское — там средняя цена одного квадратного метра выросла на 37 процентов, до 118,1 тысячи рублей.

Второе место заняло поселение Сосенское, где «квадрат» подорожал на 29 процентов, до 246 тысяч рублей, а третье — поселок Московский с ростом стоимости на 26 процентов, до 233 тысячи рублей. Четвертое место досталось поселению Рязановкое (плюс 25 процентов, до 212,8 тысячи рублей), а пятое место разделили Десеновское (плюс 24 процента, до 198,6 тысячи рублей) и Филимонковское (плюс 24 процента, до 182,6 тысячи рублей).

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2 февраля

По оценке ЦИАН, к началу февраля 2022 года на первичном рынке недвижимости в Новой Москве выставили 9600 лотов — средняя цена одного квадратного метра в них оказалась на уровне 210,9 тысячи рублей. Аналитики отметили, что большинство проектов в Новой Москве достаточно крупные, поэтому на структуру предложения и средний ценник может повлиять выход на рынок даже одного жилого комплекса.

Ранее специалисты риелторской компании «Азбука жилья» отметили, что средняя стоимость одного квадратного метра в новостройках Старой Москвы с начала 2022 года выросла на 1,6 процента, до 340,3 тысячи рублей. При этом средняя цена квартир оказалась на 31,9 процента выше, чем в январе 2021 года.

Нина Ташевская
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