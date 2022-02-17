У летучих мышей нашли опасные для человека коронавирусы

Французские ученые нашли в летучих мышах из Лаоса опасные для человека новые виды коронавирусов. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature.

Биологи обследовали образцы крови и других биоматериалов 600 подковоносых летучих мышей на севере Лаоса, после чего обнаружили в них вирусные частицы нескольких десятков коронавирусов, причем пять из них оказались ранее неизвестными. Три выявленных вируса: BANAL-52, BANAL-103 и BANAL-236, были крайне похоже по структуре оболочки на SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию COVID-19. Такие свойства говорят о том, что они тоже могут заражать человека.

Проведенный анализ показал, что вирус BANAL-236, аналогично и двум другим потенциально опасным инфекциям, несколько менее эффективно проникает в человеческие клетки, поэтому он уступает SARS-CoV-2 в скорости размножения.

По мнению специалистов, эта научная работа указывает на то, что вероятное происхождение возбудителя COVID-19 действительно произошло на юге Китая или рядом с ним. Исследователи и дальше планируют продолжить изучение летучих мышей, так как это поможет лучше понять возникновение SARS-CoV-2.

В январе 2022 года китайские ученые объявили о риске проникновения в человеческую популяцию коронавируса NeoCoV, который ранее обнаружили у рукокрылых в ЮАР. Однако тогда они отметили, что для такого фактора развития вирусу необходима мутация, а до тех пор он человечеству не угрожает.