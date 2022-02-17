Девушка отказалась от мытья головы на два года из-за лени и показала результат

Жительница Великобритании отказалась от мытья головы на длительное время и рассказала о процессах, происходивших с ее волосами. Историю 24-летнего администратора Эньи Бреннан (Enya Brennan) из Лондона приводит The Sun.

Девушка призналась, что не использовала шампунь на протяжении двух лет из-за собственной лени. «Я просто промывала волосы водой два раза в неделю и немного чаще — когда занималась спортом и потела. Обычно люди полностью перестают мыть голову, и тогда им приходится преодолевать период, когда волосы становятся жирными. Но я выбрала иной путь», — сказала она.

Бреннан начала постепенно увеличивать промежутки времени между уходовыми процедурами. Достигнув двухнедельного перерыва, она избавлялась от жирности волос с помощью сухого шампуня. «Поворотным моментом были три месяца: мои волосы перестали загрязняться. Кроме того, я навсегда избавилась от раздражения кожи головы, ведь когда я мыла ее чаще, у меня возникала перхоть», — отметила героиня материала и добавила, что мастера салонов красоты всегда восхищаются здоровьем ее волос.

Эксперимент также помог Бреннан сэкономить деньги. В настоящий момент она пользуется услугами парикмахеров один раз в полгода и оплачивает только «сухую» стрижку за 20 фунтов стерлингов (две тысячи рублей).

«Знакомые всегда хотят понюхать мои волосы, считая, что они воняют. Но они ничего не чувствуют — голова ничем не пахнет. Людей шокирует то, что я выгляжу опрятно», — заключила британка.

Ранее в феврале стало известно о жительница США, которая также не мыла голову на протяжении многих лет. 27-летняя вегетарианка Лаура Эшли (Laura Ashley) рассказала, что отказалась от использования шампуня, кондиционера и средств для укладки волос шесть лет назад. Она мыла голову простой водой и распутывала волосы с помощью расчески с широкими зубьями.