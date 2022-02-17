Политолог описал продолжении «ненастоящей» войны России с НАТО

Немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию «Украина.ру» отметил, что выполнение Минских соглашений не является главной составляющей кризиса вокруг Украины. Он заявил, что в настоящее время Украина является площадкой для противостояния России и НАТО и описал дальнейшие шаги обеих сторон конфликта. По его мнению «ненастоящая» война продолжится.

«Этот конфликт не самый важный, важно другое — геополитическая обстановка. И Америка, и англичане хотят вытолкнуть Россию из Европы, сдерживать ее, и Китай сдерживать. Для этого нужно усиливать НАТО на восточных границах. Это будет продолжаться, Россия будет отвечать, потому что она не согласится с отступлением. Но думаю, это не самый худший вариант. Войны не будет, на настоящую войну никто не пойдет», — рассказал эксперт.

Ранее российский и украинский политолог Николай Злобин объяснил, почему Россия не изъявляет желание использовать силовые методы в разрешении ситуации вокруг Украины. По его мнению, в Москве прекрасно понимают, что это не является решением проблем.