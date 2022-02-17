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В Киргизии пригрозили казахским силовикам наказанием из-за пыток музыканта

Прокуратура Киргизии завела уголовное дело из-за пыток киргизского музыканта в Казахстане

Фото: Прокуратура Киргизии

Прокуратура Киргизии отреагировала на сообщения о пытках киргизского музыканта Викрама Рузахунова в Казахстане и возбудила по этому факту уголовное дело. О старте расследования сообщил адвокат пострадавшего Нурбек Токтакунов в Facebook.

Адвокат рассказал, что получил подтверждение, что прокурор Ленинского района Бишкека возбудил уголовное дело по факту пыток Рузахунова в Казахстане. «Это значит, что начинает работать пункт 6 статьи 51 Конституции КР (Киргизской республики — прим. "Ленты.ру"), что государство защищает своих граждан и за пределами страны», — пояснил адвокат.

Токтакунов пригрозил, что если казахские власти самостоятельно не накажут истязателей Рузахунова, то это сделают за них власти Киргизии. Адвокат уверен, что дальнейших ход дела будет зависеть от успешного взаимодействия между силовиками двух республик. Ранее Рузахунов в подробностях рассказал, как его пытали в Казахстане.

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Музыканта задержали в Казахстане 7 января, когда он попытался уехать из охваченной массовыми беспорядками Алма-Аты. Вскоре силовики показали в сети видео, где он признается в мародерстве и участии в беспорядках. Как только об этом узнали в Киргизии, в поддержку Рузахунова собрался митинг, на который пришел глава киргизского Комитета безопасности и заявил о поддержке соотечественника. Вскоре музыканта отпустили. По возвращении на родину он объяснил, что признал вину в надежде поскорее выйти на свободу.

Ранее в Алма-Ате прошел несогласованный с властями митинг в память жертв массовых протестов в январе 2022 года. В числе организаторов были политики, оппозиционные к нынешнему президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

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Дмитрий Настасьев
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