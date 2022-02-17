Кремль прокомментировал обстановку в Донбассе

Обстановка в Донбассе в настоящее время нагнетается. Такой комментарий дал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента, провокационные действия Киева у линии разграничения в Донбассе усилились в последние сутки. Он подчеркнул, что представители западных стран не говорят об огромном потенциале украинских вооруженных сил на линии разграничения. «А вкупе с провокационными действиями, которые лишь усилились в последние сутки или несколько суток, это очень и очень опасная ситуация», — заключил Песков.

Ранее Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявила о попытках Украины обострить ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе. По информации ведомства, утром 17 февраля ВСУ открыли огонь по пяти населенным пунктам ЛНР.

Жители Донецка не увидели в возобновившихся обстрелах ничего необычного. По их словам, обстрелы, подобные нынешним, случались регулярно. Они значат лишь то, что прифронтовые районы опять обстреливают, и страдают живущие там люди, отметил местный журналист Владислав Угольный.

