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Кремль прокомментировал обстановку в Донбассе

Представитель Кремля Песков заявил, что обстановка в Донбассе нагнетается

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Обстановка в Донбассе в настоящее время нагнетается. Такой комментарий дал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента, провокационные действия Киева у линии разграничения в Донбассе усилились в последние сутки. Он подчеркнул, что представители западных стран не говорят об огромном потенциале украинских вооруженных сил на линии разграничения. «А вкупе с провокационными действиями, которые лишь усилились в последние сутки или несколько суток, это очень и очень опасная ситуация», — заключил Песков.

Ранее Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявила о попытках Украины обострить ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе. По информации ведомства, утром 17 февраля ВСУ открыли огонь по пяти населенным пунктам ЛНР.

Жители Донецка не увидели в возобновившихся обстрелах ничего необычного. По их словам, обстрелы, подобные нынешним, случались регулярно. Они значат лишь то, что прифронтовые районы опять обстреливают, и страдают живущие там люди, отметил местный журналист Владислав Угольный.

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Юлия Ямпольская
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