Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

ОБСЕ зафиксировала обстрелы на линии разграничения в Донбассе

ОБСЕ зафиксировала многочисленные обстрелы вдоль линии соприкосновения на востоке Украины

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) зафиксировали многочисленные инциденты с обстрелами вдоль линии соприкосновения на востоке Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

ОБСЕ также зафиксировала применение артиллерии, основываясь на сообщениях с обеих сторон.

Ранее в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинские военные обстреляли из минометов окраину города Горловка, расположенного на линии разграничения в Донбассе. Обстрелы минами калибра 82 миллиметра велись из поселка Ленинское и Майорска.

Об эскалации конфликта также сообщили представители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). По их мнению, киевские силовики намеренно пытаются ухудшить ситуацию на линии соприкосновения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Курс рубля рухнул
ЕС и НАТО выбрали сторону между Россией и Украиной
Лавров заявил о развивающейся «в мозгах Запада» ситуации на Украине
Лукашенко понадеялся на военные подарки от России
Зюганов объяснил почти одновременную госпитализацию в ЦКБ с Жириновским
Математик спрогнозировал начало шестой волны COVID-19 в России
Лукашенко высказался о сроках пребывания российских военных в Белоруссии
Названы лидирующие по уровню смертности заболевания в России
Женщина проснулась среди ночи и обнаружила стоявшего возле ее постели незнакомца
Дополнение к The Sims 4 с ЛГБТ-парой выйдет в России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.