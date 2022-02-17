ОБСЕ зафиксировала обстрелы на линии разграничения в Донбассе

Наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) зафиксировали многочисленные инциденты с обстрелами вдоль линии соприкосновения на востоке Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

ОБСЕ также зафиксировала применение артиллерии, основываясь на сообщениях с обеих сторон.

Ранее в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинские военные обстреляли из минометов окраину города Горловка, расположенного на линии разграничения в Донбассе. Обстрелы минами калибра 82 миллиметра велись из поселка Ленинское и Майорска.

Об эскалации конфликта также сообщили представители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). По их мнению, киевские силовики намеренно пытаются ухудшить ситуацию на линии соприкосновения.