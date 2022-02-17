В Донбассе заявили об обстреле ВСУ четырех населенных пунктов

В непризнанной Луганской народной республике (ЛНР) сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь из минометов и гранатометов по районам четырех населенных пунктов республики Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вооруженные формирования Украины грубо нарушили режим прекращения огня, используя вооружение, которое в соответствии с минскими соглашениями должно быть отведено», — сообщил об обстреле офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По его словам, силовики Украины с 5:30 мск четыре раза открыли огонь по территории республики из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Ранее Народная милиция ЛНР сообщила, что вблизи линии соприкосновения в Донбассе были размещены 22 танка Т-72 ВСУ. Как утверждают в ЛНР, украинские силовики продолжают размещать военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Киеву территории, несмотря на то, что это запрещено дополнительными мерами по соблюдению режима прекращения огня в Донбассе.