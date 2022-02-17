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Иммунолог оценил возможность отсутствия частиц омикрона в дыхательных путях

Иммунолог Крючков усомнился в вероятности оседания коронавируса в кишечнике

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков оценил возможность отсутствия частиц омикрона в дыхательных путях. Он усомнился в вероятности оседания коронавируса в кишечнике, сообщают «Известия». По его словам, проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) не всегда свидетельствуют о том, что COVID-19 не размножается в дыхательных путях.

Ранее британский профессор Тим Спектор из организации ZOE Covid Symptom Study заявил, что омикрон-штамм коронавируса может оседать в кишечнике, а не в носу. Об этом свидетельствуют нарушения работы ЖКТ, сказал он.

«Может быть недомогание, но с преобладанием в области живота. При этом кашля нет, температуры нет, такое может быть. Однако вирус попадает все равно через верхние дыхательные пути и там размножается», — сказал Крючков.

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Он добавил, что при легком течении пациент может не заметить начальных симптомов. Через несколько дней у него может заболеть живот и вирусовыделение из верхних дыхательных путей прекратится, предположил иммунолог.

По его словам, вирус можно обнаружить, если оперативно отреагировать на первые симптомы и сдать ПЦР-тест. Специалист призвал обращать особое внимание на признаки расстройства ЖКТ.

Ранее эксперт Роспотребнадзора Наталья Пшеничная назвала особенность размножения омикрона в нижних дыхательных путях — он распространятся в десять раз медленнее дельты.

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Анастасия Шейкина
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