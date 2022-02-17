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Российский подросток искал таблетки от головной боли и попал в больницу

В Москве искавший таблетки от головной боли подросток попал в больницу с отравлением

Фото: Shutterstock

В Москве 14-летний подросток, искавший в квартире таблетки от головной боли, попал в больницу с отравлением. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Все произошло 15 февраля. Мальчик испытывал сильную головную боль. Избавиться от нее он решил, приняв лекарства, которые находились в домашней аптечке. Позже юноше стало плохо.

14-летнего российского подростка увезли в отделение токсикологии одной из столичных больниц. В настоящее время его здоровью ничего не угрожает.

Ранее трое студентов политехнического колледжа в Москве на перемене приняли лекарственные препараты и пошли на занятия. Позже учащиеся почувствовали себя плохо и вышли из кабинета.

Подросткам незамедлительно вызвали медиков. Один мальчик скончался, еще трое находятся в больнице с отравлением.

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Анна Щербакова
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