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Кремль обнародовал детали разговора Путина с Макроном о ДНР и ЛНР

Президент Путин разъяснил Макрону ситуацию с инициативой Госдумы о признании ДНР и ЛНР
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин не говорил французскому лидеру Эммануэлю Макрону о том, что инициатива о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) не будет приниматься во внимание. Их разговор обнародовал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Как отметил пресс-секретарь главы государства, это не законопроект, а инициатива, кроме того, никакого законопроекта на этот счет не существует. «То есть как бы все по-другому. Вроде то же, но все по-другому», — отметил Песков.

Представитель Кремля привел цитаты из разговора двух лидеров, сохранившиеся в стенограмме встречи. «Путин: у нас нет законопроекта, никакого законопроекта нет, это есть инициатива компартии, Коммунистической партии РФ. Это их инициатива, и она основной правящей партией — "Единой Россией" — не поддержана», — поделился пресс-секретарь. По его словам, этот разговор состоялся до рейтингового голосования в Госдуме.

15 февраля депутаты Госдумы поддержали проект постановления об обращении к президенту России с просьбой признать ДНР и ЛНР. В рейтинговом голосовании победила версия документа, предложенная КПРФ. Она предполагает прямую подачу обращения к главе государства без дополнительных консультаций в МИД.

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Юлия Ямпольская
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