Коллеги не заметили у женщины признаков беременности до девятого месяца

Пользовательница TikTok

@roxsanayitzel из Испании рассказала о том, что никто не замечал признаки ее беременности до девятого месяца.

Женщина опубликовала компиляцию фотографий, на которых показала, как менялось ее тело с первого по девятый месяц беременности. Несмотря на то, что будущая мать носила топы и короткие юбки, ее беременность была едва заметна.

Фактически, живот у жительницы Испании был настолько мал, что коллеги на работе не верили ей.

В комментариях многие пользователи шутили, что они завидуют ее маленькому животу. Один из них спросил: «Как???» На это @roxsanayitzel ответила: «Не знаю. Сама каждый день задаюсь этим вопросом».

«Тебе повезло! Я с самого начала выглядела так, как будто я на пятом месяце беременности», — отметила другая пользовательница. «Хотелось бы и мне так!» — ответила владелица аккаунта.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Оклахома не заметила, что беременна, и неожиданно родила. Она утверждает, что пользовалась противозачаточным средством.