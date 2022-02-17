Наряды нового цвета придут на смену культовому черному платью

Модные редакторы заявили, что наряды красного цвета придут на смену культовому черному платью в нынешнем сезоне. Соответствующий материал публикует Glamour.

По информации издания, в новых весенне-летних коллекциях массмаркетовых и люксовых брендов появились платья различного кроя и длины в ярко-красных оттенках. Кроме того, журналисты отметили, что в 2022 году особой популярностью будут пользоваться не мини-, а миди- и макси-платья.

Так, например, в настоящий момент упомянутый предмет гардероба представлен в ассортименте бюджетных марок, таких как Mango, Warehouse, Reserved, French Connection и H&M, а также Zara, ASOS и River Island. Красные платья продаются и в бутиках дорогих брендов, в частности, Saint Laurent, Reformation, Sezane, Jasper Conran, Proenza Schouler, Miu Miu и других.

Эксперты рекомендуют носить наряды красного цвета с однотонной обувью. По их мнению, красные платья идеально сочетаются с босоножками такого же оттенка или кедами черного и белых цветов. «Помните, что красные платья отлично повышают самооценку», — заключили авторы материала.

В июне 2020 года британские эксперты назвали мини-юбку самой культовой модной вещью всех времен. Помимо нее в список основных предметов женского гардероба вошли маленькое черное платье, джинсовая куртка, туфли на платформе, расклешенные брюки и кожаная байкерская куртка.