Названа потенциальная мишень России в Польше в случае конфликта с НАТО

Секретный военный объект США, расположенный в поселке Редзиково в Польше, может стать потенциальной мишенью удара России в случае военного конфликта с НАТО. Таковым его назвало The New York Times.

Как отмечает издание, военный объект планируется сдать в эксплуатацию в 2022 году. Там будут развернуты американские системы противоракетной обороны Aegis Ashore, которые, по заверениям Пентагона, будут выполнять исключительно оборонительные функции и помогут защитить страны Европы и США от баллистических ракет, выпущенных со стороны Ирана.

Однако в Кремле данную базу рассматривают как еще более серьезную угрозу, чем военные объекты НАТО, заработавшие в 2019 году на территории Румынии, пишет газета. Так, в Москве не верят, что системы ПРО в Польше действительно направлены против возможной атаки со стороны Ирана, и полагают, что истинной целью их размещения является попытка сдерживания России. Особое беспокойство у Кремля вызывает тот факт, что база в Редзиково находится всего в порядка 160 километрах от границ России. Таким образом после ее введения США и их союзники по Североатлантическому альянсу получат возможность обнаруживать и перехватывать все баллистические ракеты, которые могут быть выпущены с российской территории.

Кроме того, Москва предполагает, что пусковые установки MK 41, размещенные на военном объекте, могут быть легко переоборудованы под запуск не только ракет-перехватчиков, но и наступательного вооружения, в частности, крылатых ракет Tomahawk. При этом допуск на базу в настоящее время имеют только военнослужащие НАТО, в то время как журналисты и даже местные власти посетить ее не могут.

Так, глава Редзиково Беата Юрис заявила The New York Times, что никогда не была на строящемся объекте и не располагает информацией о том, какое именно вооружение там находится. При этом она отметила, что в случае конфликта между Москвой и Вашингтоном именно этот польский поселок станет одной из первых целей для удара России. «Если что-то случится, мы, к сожалению, узнаем об этом первыми», — уточнила Юрис.

Как пишет издание, хотя мало кто среди политиков и экспертов считает, что Москва действительно может нанести удар по Редзиково, у местных жителей сложившаяся ситуация вызывает тревогу.

В июне прошлого года сообщалось, что США уже начали устанавливать системы ПРО Aegis Ashore на базе в Редзиково. Готовность объекта оценивалась в 95 процентов. В Вашингтоне считают, что с помощью систем можно будет обеспечить безопасность Западной Европы. При этом Москва неоднократно высказывала опасения по поводу установки американского вооружения у своих границ.