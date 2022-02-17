Российский фондовый рынок закрылся падением

Торги на российском фондовым рынке в четверг, 17 февраля, закрылись падением основных индексов. Об этом свидетельствуют данные площадки. Индекс Мосбиржи потерял 3,83 процента, а РТС — 4,96 процента.

Падение котировок спровоцировала очередная волна геополитического напряжения на фоне российско-украинского конфликта. Днем на новостях об обострении ситуации на линии разграничения между Украиной и непризнанными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) курс рубля рухнул по отношению к основным валютам. На вечерних торгах курс доллара достиг 76,20 рубля, курс евро — 86,55 рубля.

На фоне геополитики растут цены на нефть. В ходе торгов 16 февраля стоимость российского сорта нефти Urals в Средиземноморье вплотную подошла к 100 долларам за баррель, остановившись на 99,14 доллара. Эталонный сорт нефти Brent с отгрузкой в конкретную дату (Dated Brent) впервые с сентября 2014 года начали продавать по цене выше 100 долларов за баррель.

Американское издание Politico писало, что в США не поверили в отвод российских войск от границы с Украиной и назначили новую дату вторжения на 20 февраля. Газета отмечала, что ранее озвученная дата 16 февраля «отвлекла внимание» от более важных временных рамок. В ответе российского МИД на предложения США по гарантиям безопасности в Европе говорится, что Россия не планирует вторгаться на Украину и не занимается эскалацией на украинских границах.