На фоне обострения ситуации на линии разграничения между Украиной и непризнанными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) курс рубля рухнул по отношению к основным валютам. По состоянию на 11:45 доллар вырос до 76,38 рубля (плюс 1,49 процента с начала дня), евро — до 86,88 рубля (плюс 1,41 процента), свидетельствуют данные Мосбиржи.

Вместе с рублем падают и основные российские фондовые индексы. Индекс Мосбиржи с начала дня теряет 2,6 процента, а индекс РТС — 3,95 процента. В лидерах падения среди «голубых фишек» находятся «Яндекс» (минус 5,5 процента, до 3822 рубля), «Тинькофф» (минус 5,23 процента, до 5201,5 рубля) и «Сбер» (минус 4,42 процента, до 265,5 рубля).

Во вторник, 15 февраля, на фоне сообщений о выводе части российских войск из приграничной с Украиной зоны, рубль и российский фондовый рынок начали уверенно расти. Однако уже на следующий день, после того, как Украина и западные страны констатировали, что пока не замечают снижения численности российской группировки, рост остановился.

16 февраля считалось возможной датой начала агрессии. Ее со ссылкой на источники в американском руководстве назвало на выходных издание Politico. Официальные американские лица не обращались к конкретной дате, однако указывали, что нападение возможно в любой день.

Утром в четверг, 17 февраля, в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинские военные из поселка Ленинское и из Майорска обстреляли из минометов окраину города Горловка, что находится недалеко от линии разграничения. В Народной милиции ДНР утверждают, что открыли ответный огонь.