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Российский фондовый рынок открылся падением

Индекс Мосбиржи падает на 1,77 процента в начале основной сессии

Фото: moex.com

В начале основной торговой сессии Московской биржи российский фондовый рынок падает. Индекс Мосбиржи снижается на 1,77 процента, до 3582 пункта, индекс РТС — на 2 процента, до 1493,77 пункта, свидетельствуют данные площадки.

Рубль также испытывает давление. Доллар торгуется на уровне 75,65 рубля, поднявшись с начала дня на 0,53 процента, евро — 85,95 рубля (плюс 0,3 процента).

Курс доллара от TradingView

Акции всех «голубых фишек» Мосбиржи находятся в красной зоне. Лучше всего себя чувствуют «Полиметалл» (минус 0,62 процента, до 1198,2 рубля), «Сургутнефтегаз» (минус 0,63 процента, до 0,24 рубля) и «Полюс» (минус 0,71 процента, до 12 819 рубля). Сильнее всего падают «Тинькофф» (минус 4,52 процента, до 5240,5 рубля), «Яндекс» (минус 3,64 процента, до 3897,6 рубля) и VK (минус 3,03 процента, до 596 рублей).

Нефтяные котировки снижаются более чем на процент. Сорт Brent торгуется на уровне 93,73 доллара за баррель, сорт WTI — 92,65 доллара.

Нервничать инвесторов заставляют ухудшение обстановки на линии разграничения между Украиной и непризнанными Донецкой и Луганской народными республиками. Стороны обвиняют друг друга в нарушении договоренностей о прекращении огня.

Позитив по поводу заявлений о начале отвода российских войск от украинской границы столкнулся с утверждениям США о том, что они не наблюдают снижение численности группировки. Более того, американские чиновники на условиях анонимности утверждают, что Россия, напротив, продолжает стягивать войска.

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Платон Щукин
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